Philharmonie meets Pink Floyd: Freiberger Bergstadtfest eröffnet mit einem besonderen Konzert

Am Donnerstag, 20 Uhr spielt die Mittelsächsische Philharmonie gemeinsam mit der Pink-Floyd-Tribute-Band Lunatic auf dem Obermarkt. Der Eintritt ist frei.

Freiberg.

Beim Eröffnungskonzert zum Bergstadtfest auf dem Freiberger Obermarkt am Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr trifft Rock auf Klassik: Die Mittelsächsische Philharmonie spielt gemeinsam mit der Pink-Floyd-Tribute-Band Lunatic. In der klassischen Quartettbesetzung der frühen Jahre agieren die Bandmitglieder nah am Original, aber doch mit Freiräumen für eigene Interpretationen. Unter dem Titel „Philharmonie meets Pink Floyd“ wird einen Querschnitt aus dem Songfundus des Originals präsentiert. Die Arrangements und die musikalische Leitung übernimmt José Luis Gutiérrez. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls anlässlich des Bergstadtfestes ist das Theater am Freitag, den 27. Juni an der „Familienwelt“ auf dem Buttermarkt, zwischen Theater und Nikolaikirche, beteiligt: Kinderschminken und eine Kreativecke mit der Requisite stehen auf dem Programm. Und zum Abschluss, am Sonntag, den 29. Juni, 11 und 13 Uhr, öffnet das Theater am Buttermarkt seine Pforten für kostenlose Führungen. (fp)