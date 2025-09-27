Plötzlich Plakate: Wer ist das Gesicht der neuen Werbekampagne der Freiberger Uni?

Mit festem Blick und verschränkten Armen posiert eine Studentin landesweit als Werbeträgerin der TU Bergakademie Freiberg. Hinter dem Foto steckt eine spannende Geschichte.

Roter Rollkragenpulli, entschlossener Blick in die Kamera. Daneben steht: „Studiere in Freiberg - Space Resources“. Mittlerweile kennt man Sonia Lucas Mondlanes Gesicht in fast jeder sächsischen Stadt. Die Studentin ist das Gesicht der aktuellen Werbekampagne der TU Bergakademie Freiberg für den Studiengang „Space Resources“. Dabei...