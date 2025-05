Polizei und Rettungsdienst in Brand-Erbisdorf und Freiberg im Einsatz

Bei Unfällen sind ein 91-jähriger Autofahrer und eine 69-jährige Fußgängerin verletzt worden.

Brand-Erbisdorf, Freiberg.

Zu zwei Unfällen sind Polizei und Rettungsdienst am Montag in der Region ausgerückt. Kurz nach 10 Uhr war es am Platz der Oktoberopfer in Freiberg zum Zusammenstoß zwischen einer 69-jährigen Fußgängerin und einem von der Korngasse kommenden Pkw Ford (Fahrer: 83) gekommen. Laut Polizei wurde die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Sachschaden sei augenscheinlich keiner entstanden. Schwer verletzt worden ist ein 91-jähriger Fahrer eines Pkw Renault bei einem Unfall gegen 12.45 Uhr auf der Kohlenstraße in Brand-Erbisdorf. Wie die Polizei mitteilte, war der Renault etwa 500 Meter vor der Berthelsdorfer Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er durchfuhr einen Zaun und blieb an einem Baum stehen. (fp)