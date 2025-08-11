Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen

Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.

Auto-Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in Mittelsachsen auf Tour gewesen. In Döbeln hatten sie die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Geldbörse mit Ausweisen und einer zweistelligen Summe Bargeld gestohlen, informierte die Polizei. In Freiberg waren die unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden zugange. Auch in diesem Fall...