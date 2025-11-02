Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Christmarkt in Freiberg gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Der Christmarkt in Freiberg gilt als einer der schönsten in Deutschland. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Pop-up Hütten auf dem Freiberger Christmarkt: Chancen für kreative Ideen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freiberger Christmarkt lädt ab dem 25. November 2025 ein. Vereine, Gewerbetreibende und Hobbybastler können innovative Angebote präsentieren.

Auf dem 34. Freiberger Christmarkt, der vom 25. November bis zum 22. Dezember 2025 geöffnet wird, können sich auch wieder Vereine, Gewerbetreibende und Hobbybastler präsentieren. Wie Philipp Roeder von der Stadtverwaltung mitteilt, werden erneut zwei sogenannte Pop-up Hütten für einen oder mehrere Tage vermietet. Das Angebot gebe es seit...
