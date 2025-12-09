Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anja Fiedler und David Bojack vom Freiberger Rathaus sind mit dem Christmarkt zufrieden.
Anja Fiedler und David Bojack vom Freiberger Rathaus sind mit dem Christmarkt zufrieden. Bild: Anja Ksienzyk
Anja Fiedler und David Bojack vom Freiberger Rathaus sind mit dem Christmarkt zufrieden.
Anja Fiedler und David Bojack vom Freiberger Rathaus sind mit dem Christmarkt zufrieden. Bild: Anja Ksienzyk
Freiberg
Positive Halbzeitbilanz: Freiberger Christmarkt überzeugt mit Besucherrekorden und Vielfalt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kleinere Pannen können die Freude am Christmarkt nicht trüben. Eine telefonische Hotline hilft bei Fragen und vermissten Personen. Doch was passierte am Weihnachtsbaum nach Marktschluss?

Die Thementage zum Freiberger Christmarkt kommen gut an - diese Zwischenbilanz hat Anja Fiedler vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing zur Halbzeit des festlichen Treibens auf dem Obermarkt der Silberstadt gezogen. „Montags stehen Familien, mittwochs die Jugend und donnerstags die Senioren im Mittelpunkt des Programms - einige Händler lassen sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
10:25 Uhr
2 min.
Polizei ermittelt nach Brand auf dem Freiberger Christmarkt - Videoaufnahmen sollen Brandstifter überführen
Update
Die Feuerwehr musste am Freitagabend zum Freiberger Christmarkt ausrücken.
Ein Brand am Stamm der 34 Jahre alten Coloradotanne rief die Feuerwehr Freiberg auf den Plan. Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres.
Marcel Schlenkrich
06.12.2025
3 min.
Es geht los: „Bergparade im Fackelschein“ startet in Freiberg
Wie im Vorjahr wird am Sonnabend zur traditionellen Bergparade in Freiberg auf dem Schlossplatz wieder eine bergmännische Aufwartung stattfinden.
Am Sonnabend ziehen ab 17 Uhr wieder rund 300 Berg- und Hüttenleute in ihrem traditionellen Habit durch die Freiberger Altstadt. Die „Freie Presse“ verrät, wo die besten Plätze sind.
Steffen Jankowski
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
Mehr Artikel