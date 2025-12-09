Positive Halbzeitbilanz: Freiberger Christmarkt überzeugt mit Besucherrekorden und Vielfalt

Freiberg
Kleinere Pannen können die Freude am Christmarkt nicht trüben. Eine telefonische Hotline hilft bei Fragen und vermissten Personen. Doch was passierte am Weihnachtsbaum nach Marktschluss?
Die Thementage zum Freiberger Christmarkt kommen gut an - diese Zwischenbilanz hat Anja Fiedler vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing zur Halbzeit des festlichen Treibens auf dem Obermarkt der Silberstadt gezogen. „Montags stehen Familien, mittwochs die Jugend und donnerstags die Senioren im Mittelpunkt des Programms - einige Händler lassen sich...
