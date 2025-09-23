Präventionstag gegen Betrüger in der Freiberger Nikolaikirche

Trickbetrug erkennen und abwehren: Der Sicherheitstag klärt auf. Denn verborgene Gefahren lauern überall.

Klüger gegen Betrüger, das sind Besucher, die am Freiberger Sicherheitstag teilnehmen. Er findet am 1. Oktober, ab 14 Uhr in der Nikolaikirche statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Gauner und Trickbetrüger täuschen vor, Polizeibeamte zu sein und fordern die Herausgabe von Geld und Wertsachen. Oder setzen mit einem...