Präventionstag gegen Betrüger in der Freiberger Nikolaikirche

Freiberg
Trickbetrug erkennen und abwehren: Der Sicherheitstag klärt auf. Denn verborgene Gefahren lauern überall.
Klüger gegen Betrüger, das sind Besucher, die am Freiberger Sicherheitstag teilnehmen. Er findet am 1. Oktober, ab 14 Uhr in der Nikolaikirche statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Gauner und Trickbetrüger täuschen vor, Polizeibeamte zu sein und fordern die Herausgabe von Geld und Wertsachen. Oder setzen mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.