Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wahlaufsteller mit OB Kandidat Philipp Preißler an der Merbachstraße in Richtung Kreuzung Leipziger Straße in Freiberg.
Wahlaufsteller mit OB Kandidat Philipp Preißler an der Merbachstraße in Richtung Kreuzung Leipziger Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Wahlaufsteller mit OB Kandidat Philipp Preißler an der Merbachstraße in Richtung Kreuzung Leipziger Straße in Freiberg.
Wahlaufsteller mit OB Kandidat Philipp Preißler an der Merbachstraße in Richtung Kreuzung Leipziger Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Preißlers Siegeszug bei der OB-Wahl: Alle 37 Wahllokale für sich gewonnen
Von Cornelia Schönberg, Ronny Schilder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit deutlichem Vorsprung entscheidet Philipp Preißler die OB-Wahl in Freiberg für sich. Dafür fielen zwei Hochburgen in sich zusammen. Eine Analyse der OB-Wahl 2025.

Die Gewinner: Der Wählerwille ist eindeutig. Philipp Preißler hat die OB-Wahl in Freiberg klar für sich entschieden. Hatte der 40-Jährige im ersten Wahlgang 31,5 Prozent der Stimmen geholt, gaben ihm im zweiten Wahlgang 45,96 Prozent der Wähler ihre Stimme. Der Kandidat der Freien Wähler hat damit 1654 Stimmen dazugewonnen. Auch der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
29.09.2025
4 min.
Wo die eifrigsten Wähler wohnen: Was die Zahlen der OB-Wahl in Freiberg verraten
Wahl zum OB der Stadt Freiberg: In der Oberschule Clara Zetkin werden Stimmen ausgezählt.
Philipp Preißler hat den ersten Wahlgang der OB-Wahl in Freiberg gewonnen. OB ist er damit aber nicht. Wo haben besonders viele Wähler gewählt? Und wer dominiert in welchem Stadtteil? Eine Analyse
Cornelia Schönberg, Ronny Schilder
21.10.2025
3 min.
Der Sonntag der Entscheidung in Freiberg: Was Sie zur OB-Wahl wissen sollten
Philipp Preißler (v. l. oben im Uhrzeigersinn), Christian Pudack, Steve Ittershagen und Jens Uhlemann bewerben sich bei der OB-Wahl am Sonntag um die Gunst der Freiberger.
Am Sonntag findet in der Silberstadt der zweite Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters statt. Rund 30.300 Wahlberechtigte sind aufgerufen, über den OB der nächsten sieben Jahre abzustimmen.
Steffen Jankowski
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel