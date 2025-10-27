Preißlers Siegeszug bei der OB-Wahl: Alle 37 Wahllokale für sich gewonnen

Mit deutlichem Vorsprung entscheidet Philipp Preißler die OB-Wahl in Freiberg für sich. Dafür fielen zwei Hochburgen in sich zusammen. Eine Analyse der OB-Wahl 2025.

Die Gewinner: Der Wählerwille ist eindeutig. Philipp Preißler hat die OB-Wahl in Freiberg klar für sich entschieden. Hatte der 40-Jährige im ersten Wahlgang 31,5 Prozent der Stimmen geholt, gaben ihm im zweiten Wahlgang 45,96 Prozent der Wähler ihre Stimme. Der Kandidat der Freien Wähler hat damit 1654 Stimmen dazugewonnen. Auch der...