Premiere in Freiberg: Pilgern und Bergbau im Kinopolis

Ein preisgekrönter Kurzfilm, der die tiefgreifende Verbindung zwischen Pilgern und Bergbau verdeutlicht, wird erstmals in Freiberg gezeigt. Im Anschluss läuft ein Klassiker.

Zum „Pilgerkino" lädt die Stadt Freiberg für Sonntag, 1. März, in das Kinopolis an der Chemnitzer Straße ein – nur wenige hundert Meter vom Sächsischen Jakobsweg entfernt. Um 18 Uhr erfolgt die Premiere der Kurzreportage „Pilgern mit (H)Erz und Seele in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří". Das Projekt wurde 2025 mit dem...