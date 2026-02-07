MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Jakobsweg führt nach Santiago de Compostela: Im Kinopolis in Freiberg ist am 1. März „Pilgerkino“.
Der Jakobsweg führt nach Santiago de Compostela: Im Kinopolis in Freiberg ist am 1. März „Pilgerkino“. Bild: Thomas Schade/Archiv
Der Jakobsweg führt nach Santiago de Compostela: Im Kinopolis in Freiberg ist am 1. März „Pilgerkino“.
Der Jakobsweg führt nach Santiago de Compostela: Im Kinopolis in Freiberg ist am 1. März „Pilgerkino“. Bild: Thomas Schade/Archiv
Freiberg
Premiere in Freiberg: Pilgern und Bergbau im Kinopolis
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein preisgekrönter Kurzfilm, der die tiefgreifende Verbindung zwischen Pilgern und Bergbau verdeutlicht, wird erstmals in Freiberg gezeigt. Im Anschluss läuft ein Klassiker.

Zum „Pilgerkino“ lädt die Stadt Freiberg für Sonntag, 1. März, in das Kinopolis an der Chemnitzer Straße ein – nur wenige hundert Meter vom Sächsischen Jakobsweg entfernt. Um 18 Uhr erfolgt die Premiere der Kurzreportage „Pilgern mit (H)Erz und Seele in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“. Das Projekt wurde 2025 mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
2 min.
Der Weg ist das Ziel: Freiberger Arzt gibt Tipps, wie man den Jakobsweg meistert
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: Hier die Stempelstelle an der Frankenstraße.
Er hat es selbst probiert: Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau erklärt in seiner Sonntagsvorlesung, wie Pilgern den Körper und die Psyche stärkt – und worauf Wandernde unbedingt achten sollten.
Luisa Ederle
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
31.01.2026
4 min.
850 Kilometer Stille: Wie ein Freiberger Chefarzt auf dem Jakobsweg die digitale Welt hinter sich ließ
Dr. Christoph Uhrlau ist leidenschaftlicher Wanderer und pilgerte den Jakobsweg.
Die Sonntagsvorlesung im Freiberger Krankenhaus dreht sich ums Wandern – und warum Langstrecken gesund sein können. Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau hat auf dem Pilgerweg seine eigenen Erfahrungen gemacht.
Mathias Herrmann
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
Mehr Artikel