Regionale Nachrichten und News
Tina Oehme, Felix Lehmann und Yannik Tischendorf haben in Freiberg vorgelesen.
Tina Oehme, Felix Lehmann und Yannik Tischendorf haben in Freiberg vorgelesen. Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Premiere in Freiberg: Was Handballer dem Nachwuchs vorlesen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn die Umkleide zur Lesehöhle wird: 23 Kinder haben die erste Lesenacht der HSG Freiberg genossen. Wer hat was vorgelesen - und warum eigentlich?

Normalerweise ist Action angesagt, wenn die Bälle der Handballer der HSG Freiberg durch die Ernst-Grube-Halle fliegen. Nicht so am Freitagabend: Zur ersten Lesenacht des Sportvereins ging es gemütlich zu. „Wir wollten den Kindern was Zusätzliches zum Handball bieten“, sagte Holger Weichelt, Vereinsmitglied und Initiator der Lesenacht. Und...
