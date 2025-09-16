Pro und Contra Integration: Freibergs Stadtrat ringt um Konzepte und Planstellen

Die Zukunft der Freiberger Integrationskoordinatorin steht auf der Kippe. Langfristig fehlt die Finanzierung. In seltener Einmütigkeit stellten CDU und SPD nun einen Antrag im Stadtrat.

Seit November 2021 ist Margaret Triebler die Kommunale Integrationskoordinatorin der Stadt Freiberg, eine Stelle, die bereits 2016 eingerichtet wurde. Finanziert wird ihre Arbeit vorwiegend durch Fördermittel des Freistaates Sachsen. Dessen Kassen sind allerdings nicht mehr so gut gefüllt, weshalb die Stelle lange Zeit auf der Kippe stand. Die...