Projektwoche in Freiberg: Schüler entdecken Künstliche Intelligenz und Mathematik

Schüler ab Klasse 10 erwartet eine spannende Projektwoche an der TU Bergakademie Freiberg. Die Bewerbungsfrist endet am 23. Januar.

Die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg lädt Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 zu einer Projektwoche ein. Vom 23. bis 27. Februar stehen dabei mathematische Fragestellungen rund um Künstliche Intelligenz im Fokus. Interessierte können sich noch bis Donnerstag, 23. Januar, bewerben. Das teilte die...