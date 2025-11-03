Promi-Paar Zimmermann-Wiesinger entschlüsselt in Freiberg das Geheimnis der langen Ehe

Freiberg
Bekannt aus Youtube und TV: Die Schauspieler Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger präsentierten „Bei aller Liebe" in der Nikolaikirche. Wie hält eine Liebe trotz Alltag und verschiedener Ansichten?
Das Schauspieler-Paar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger hat in der Freiberger Nikolaikirche humorvolle Einblicke in die Herausforderungen und Freuden einer 20-jährigen Beziehung gegeben. Vor knapp 100 Gästen präsentierten sie ihr Programm „Bei aller Liebe“ und widmeten sich der Frage, wie man als Paar über zwei Jahrzehnte hinweg noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.