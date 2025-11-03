Promi-Paar Zimmermann-Wiesinger entschlüsselt in Freiberg das Geheimnis der langen Ehe

Bekannt aus Youtube und TV: Die Schauspieler Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger präsentierten „Bei aller Liebe" in der Nikolaikirche. Wie hält eine Liebe trotz Alltag und verschiedener Ansichten?

Das Schauspieler-Paar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger hat in der Freiberger Nikolaikirche humorvolle Einblicke in die Herausforderungen und Freuden einer 20-jährigen Beziehung gegeben. Vor knapp 100 Gästen präsentierten sie ihr Programm „Bei aller Liebe" und widmeten sich der Frage, wie man als Paar über zwei Jahrzehnte hinweg noch...