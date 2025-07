Propangasflasche in Freiberg in Flammen

Unbekannte zündeten eine Propangasflasche in der Körnerstraße. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Wer steckt dahinter?

Gefährliches „Spiel“: In der Körnerstraße in Freiberg sind am Sonntagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei zum Einsatz gekommen. An einer Grundstückseinfahrt hatten Unbekannte offenbar den Verschluss einer Propangasflasche entzündet. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Flasche stand an einem Lagergebäude unter...