Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Was können die Angeklagten bei dem Betrugsprozess zu ihren Gunsten in die Waagschale werfen? Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Was können die Angeklagten bei dem Betrugsprozess zu ihren Gunsten in die Waagschale werfen? Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Freiberg
Prozess um nicht gezahltes Arbeitsentgelt in Chemnitz: Zwei von drei Angeklagten fehlen
Von Rita Türpe
Eine Freiberger Firma für Wach- und Sicherheitsdienste soll Straftaten begangen haben. Jetzt hat am Amtsgericht in Chemnitz ein Prozess gegen die Verantwortlichen begonnen.

Rund 200.000 Euro Schaden sollen drei maßgebliche Personen eines Freiberger Unternehmens, das unter anderem Wach- und Sicherheitsdienste anbietet, verursacht haben. Ihnen wird vorgeworfen, Mitarbeitern in den Jahren 2015 bis 2017 Arbeitsentgelt vorenthalten und dieses veruntreut sowie Steuern und Sozialabgaben nicht abgeführt zu haben.
