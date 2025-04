Prozessauftakt wegen Brandstiftung gegen Freiberger: Seine Schwester schildert die dramatische Nacht

Ein Mann legt Feuer in dem Haus, in dem er mit Mutter und Schwester wohnt. Bei der Verhandlung will er selbst keine Erklärung dafür finden. Aussagen und Gutachten zeichnen aber ein anderes Bild.

Kurz vor Mitternacht am 24. August 2024 züngeln Flammen aus dem Dachgeschoss eines Freiberger Hauses. Feuerwehr und Polizei sind schnell vor Ort. An einem der Fenster steht wild schimpfend ein Mann. Als er schließlich das brennende Gebäude über eine Leiter verlassen hat, nehmen ihn die Polizisten fest. Denn sie wissen bereits, dass er für den...