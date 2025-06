„Prunk und Herrlichkeit“: Duo Vimaris spielt im Frauensteiner Silbermann-Museum

Am Sonntag, 29. Juni, 16 Uhr präsentieren Wieland Meinhold und seine Frau Mirjam Werke von Georg Friedrich Händel. Für Orgelliebhaber gibt es noch einen Höhepunkt.

Frauenstein.

Am Sonntag, 29. Juni, 16 Uhr gastiert im Frauensteiner Silbermann-Museum das Duo Vimaris aus Weimar. Wieland Meinhold und seine Frau Mirjam musizieren seit über 30 Jahren zusammen. Ihr Programm trägt den Titel „Prunk und Herrlichkeit“ und konzentriert sich auf das Schaffen von Georg Friedrich Händel, einem der bekanntesten Komponisten des Barock. Neben der Orgel wird das Spinett des Museums zum Einsatz kommen, und Mirjam Meinhold wird das Dargebotene mit Gesang und Flöte bereichern. Ein Höhepunkt für Orgelliebhaber: Vor dem Konzert, 15 Uhr bietet Wieland Meinhold eine Führung an der Urban-Kreutzbach-Orgel der Stadtkirche an und ermöglicht damit einen einzigartigen Einblick in das Innenleben dieses Instrumentes. (fp)