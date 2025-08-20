Quatschen, zocken, knutschen: Neue Macher peppen den Zuger Jugendclub auf

Ein Jugendclub kann für junge Leute prägend fürs Leben sein. Der Club im Freiberger Stadtteil Zug wird gerade neu belebt - und erlebt direkt großen Zulauf.

Dienstag, 16 Uhr, Felix Fröbel schließt den Club auf. Der Club, das ist der Zuger Jugendclub in der Straße Am Daniel im Freiberger Stadtteil Zug. Ein unscheinbarer Flachbau zwischen Kita, Stollnhaus und Einfamilienhäusern. Neu ist er nicht. Ganze Zuger Jugendgenerationen haben dort schon gelacht und gefeiert.