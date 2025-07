Radfahrer mit 1,7 Promille in Niederbobritzsch aus Verkehr gezogen

Der 44-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einen offenbar betrunkenen Fahrradfahrer hat eine Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag in Niederbobritzsch aus dem Verkehr gezogen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, kontrollierten Polizisten gegen 0.45 Uhr in der Schmiedegasse im Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den...