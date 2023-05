Radfahrer übersehen: Verletzter nach Unfall in Freiberg

Freiberg.

Ein Verletzter und 11.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Fahrradunfalls auf der Schillerstraße in Freiberg. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, fuhr ein 43-jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Rennrad aus Richtung Bebelplatz in Richtung Dresdner Straße und wollte die Kreuzung Schillerstraße, Platz der Oktoberopfer überqueren. Ein Kia (Fahrer: 43) war auf der Kreuzung in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte nach links in die Straße Platz der Oktoberopfer in Richtung Wernerplatz einbiegen. Laut Polizeiangaben übersah der Kia-Fahrer offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Am Rad entstand Sachschaden von circa 8000 Euro, am Pkw von etwa 3000 Euro. (rori)