Radfahrer und Radfahrerin bei Unfällen in Freiberg verletzt

Ein 71-jähriger Radfahrer und eine 55-jährige Radfahrerin sind bei Unfällen am Montag in Freiberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der ältere Fahrradfahrer gegen 15.45 Uhr auf der Straße Münzbachtal unterwegs, als er auf einem Gullydeckel wegrutschte und das Fahrrad gegen einen parkenden Pkw Mazda stieß....