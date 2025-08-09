Radfahrerin bei Unfall in Freiberg schwer verletzt

Freiberg
Auf der Bundesstraße 173 hat es in der Silberstadt einen schweren Verkehrsunfall gegeben.
Eine 59-jährige Radfahrerin ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Chemnitzer Straße (B 173) in Freiberg schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz dazu am Sonnabend mitteilte, hatte die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Radlerin übersehen, als sie gegen 11.10 Uhr auf ihrer Fahrt von Dresden kommend in...
