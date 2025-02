Ralf Kreller ist tot: Der Freiberger Hotelier und Kommunalpolitiker hinterlässt eine große Lücke in der Stadtgesellschaft

Es ist wenige Tage her, da begrüßte Ralf Kreller seine Gäste zum traditionsreichen Neujahrsbrunch. Der Senior des familiengeführten gleichnamigen Hotels in Freiberg ließ es sich nicht nehmen, die Besucher mit guten Wünschen ins Jahr zu schicken. Ralf Kreller stand dabei an der Theke im Foyer seines bekannten Hauses an der Fischerstraße. Am...