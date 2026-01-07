MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadt Freiberg lädt am Freitag zu ihrem Neujahrsempfang in die Nikolaikirche.
Die Stadt Freiberg lädt am Freitag zu ihrem Neujahrsempfang in die Nikolaikirche. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die Stadt Freiberg lädt am Freitag zu ihrem Neujahrsempfang in die Nikolaikirche.
Die Stadt Freiberg lädt am Freitag zu ihrem Neujahrsempfang in die Nikolaikirche. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Rammler, Grillwurst, Neujahrsempfänge: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Jahr nimmt erst langsam Fahrt auf. Was Veranstaltungen anbelangt, ist man in Mittelsachsen aber längst auf Betriebstemperatur. Hier ein paar Tipps aus einem reichhaltigen Angebot.

Wer glaubt, dass das neue Jahr in Mittelsachsen, zumindest was die Veranstaltungsdichte anbelangt, erst mal eine ruhige Anlaufphase benötigt, der irrt. Am Wochenende ist der Kalender gut gefüllt. Wir haben hier eine kleine Auswahl getroffen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
02.01.2026
4 min.
Wo in Mittelsachsen 2026 die Post abgeht
Größter Motorradparkplatz Mittelsachsens: Der Schlosshof in Augustusburg wird am 10. Januar wieder zum Treffpunkt der winterharten Motorradfahrer.
Die Veranstaltungskalender in den Städten und Gemeinden sind gut gefüllt. Die „Freie Presse“ hat Tipps für die eigene Terminplanung in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.
Matthias Behrend
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
12:00 Uhr
3 min.
Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen: Mehr als nur Silvester - Kaltes Wasser, heiße Rhythmen
Das Sächsische Blechbläser Consort musiziert in Freiberg.
Den Jahreswechsel kann man so oder so begehen. Für alle, die es eher kulturell und gesundheitlich krachen lassen wollen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.
Wieland Josch
16:30 Uhr
1 min.
Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen
Ein 63-Jähriger versuchte Finderlohn von einer Hilfsorganisation zu erpressen.
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Luisa Ederle
Mehr Artikel