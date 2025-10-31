Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf den Linien RB 30 und RE 3 (Illustrationsfoto) gibt es zeitweise Veränderungen.
Auf den Linien RB 30 und RE 3 (Illustrationsfoto) gibt es zeitweise Veränderungen. Bild: Kahnert/dpa-ZB
Freiberg
RB 30/RE 3 in Sachsen: Frühere Abfahrten ab Dresden vom 4. bis 7. November
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitteldeutsche Regiobahn zieht wegen Bauarbeiten die RB 30 ab Dresden bis Tharandt vom Dienstag, 4., bis Freitag, 7. November 2025 vor.

Frühere Abfahrt: Wegen Bauarbeiten der DB Infra Go AG werden auf den Linien RB 30 (Regionalbahn) und RE 3 (Regionalexpress) der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) die Abfahrts- und Ankunftszeiten in den Nächten von Dienstag, 4., bis Freitag, 7. November, vorgezogen. Das teilt die MRB-Pressestelle mit. Die RB 30 ab Dresden Hauptbahnhof um 0:11 Uhr...
