RB 30/RE 3 in Sachsen: Frühere Abfahrten ab Dresden vom 4. bis 7. November

Die Mitteldeutsche Regiobahn zieht wegen Bauarbeiten die RB 30 ab Dresden bis Tharandt vom Dienstag, 4., bis Freitag, 7. November 2025 vor.

Frühere Abfahrt: Wegen Bauarbeiten der DB Infra Go AG werden auf den Linien RB 30 (Regionalbahn) und RE 3 (Regionalexpress) der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) die Abfahrts- und Ankunftszeiten in den Nächten von Dienstag, 4., bis Freitag, 7. November, vorgezogen. Das teilt die MRB-Pressestelle mit. Die RB 30 ab Dresden Hauptbahnhof um 0:11 Uhr...