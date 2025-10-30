Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Ortsdurchfahrt Rechenberg der Muldentalstraße soll nun tatsächlich saniert werden.
Die Ortsdurchfahrt Rechenberg der Muldentalstraße soll nun tatsächlich saniert werden.
Rechenberg-Bienenmühle: Endlich eine sanierte Ortsdurchfahrt für Rechenberg in Sicht
Von Siiri Klose
Nachdem sich im vergangenen Jahr die Ausbaupläne für den letzten unsanierten Kilometer der Muldentalstraße zerschlugen, kommt jetzt Bewegung in die Sache.

Der schlechte Zustand der Muldentalstraße in Rechenberg ist legendär. Im vergangenen Jahr sah es so aus, als würde der Ausbau dieser letzten 900 Meter der S185 kurz bevor stehen - doch dann brachte der Freistaat das Geld doch nicht auf. Nach der Absage bekam die Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle keinen neuen Termin mitgeteilt.
