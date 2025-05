Rechtsanwältin steht in Freiberg selbst vor Gericht

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht der Silberstadt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 12. Mai 2025.

Dienstag ab 9 Uhr: Vor das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Irina Pietzko ist ein 24-jähriger Mann geladen. Ihm wird Vergewaltigung zur Last gelegt. Er soll im Jahr 2021 in zwei Fällen an seiner damaligen Ehefrau den Geschlechtsverkehr gegen deren Willen vollzogen haben.