Reichlich Blechschaden bei Kollision zwischen Weißenborn und Freiberg

Laut Polizei waren am späten Mittwochabend ein überholendes und ein abbiegendes Fahrzeug zusammengestoßen.

Freiberg.

Mit dem Schrecken davongekommen sind zwei Autofahrer bei einer Kollision am späten Mittwochabend auf der Staatsstraße zwischen Weißenborn und Freiberg. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw VW und eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki gegen 21.30 Uhr auf der Frauensteiner Straße (S 184) in Richtung Freiberg unterwegs. An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Dorfstraße/Hillweg bog die Suzuki-Fahrerin nach links in die Dorfstraße ab. Gleichzeitig überholte der VW-Fahrer den Suzuki. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaden des Unfalls beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben demnach unverletzt. (fp)