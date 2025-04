Reifenstecher in Freiberg: SUVs vermehrt betroffen

Rätselhafte Fälle von Reifenstecherei in Freiberg. Die Polizei untersucht 15 Anzeigen. Gibt es ein Muster oder gar einen Serientäter?

In der Stadt Freiberg treiben Reifenstecher ihr Unwesen. Seit Jahresbeginn sind im Polizeirevier Freiberg 15 derartige Sachbeschädigungen zur Anzeige gekommen. Bei zwei dieser Fälle lag die Tatzeit in den letzten Dezembertagen des Jahres 2024. Das sagte Jana Ulbricht, Polizeisprecherin in der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage von „Freie...