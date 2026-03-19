Reinsberg: Enttäuschung bei Einwohnerversammlung zur Windkraft

Unverständnis in Reinsberg bei Freiberg: Die geplanten Windkraftanlagen sorgen für Unmut. Gesetzesänderungen und Abstandsregelungen werfen Fragen auf. Welche Optionen hat die Gemeinde?

Von einem Offenbarungseid wollte Bürgermeister Markus Buschkühl auf der Einwohnerversammlung der Gemeinde Reinsberg am Mittwochabend nicht sprechen. Der parteilose Rathauschef räumte aber ein, dass die rechtliche Lage im Zusammenhang mit Plänen für den Bau von drei bis vier Windkraftanlagen zwischen den Ortsteilen Dittmannsdorf und Neukirchen...