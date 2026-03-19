Reinsberg: Enttäuschung bei Einwohnerversammlung zur Windkraft

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Rund 150 Reinsberger waren am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung ins Dörfliche Gemeinschaftszentrum gekommen. Es ging um die Windkraft.
Rund 150 Reinsberger waren am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung ins Dörfliche Gemeinschaftszentrum gekommen. Es ging um die Windkraft. Foto: Steffen Jankowski
So sähe das Gebiet zwischen Dittmannsdorf und Neukirchen nach Ansicht der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg mit den geplanten Windkraftanlagen aus.
So sähe das Gebiet zwischen Dittmannsdorf und Neukirchen nach Ansicht der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg mit den geplanten Windkraftanlagen aus. Bildmontage: BI Gegenwind Reinsberg
Christina Wittig-Tausch von der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg - hier mit Moderator Andreas Tietze - wertete die Versammlung als „Offenbarungseid“.
Christina Wittig-Tausch von der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg - hier mit Moderator Andreas Tietze - wertete die Versammlung als „Offenbarungseid“. Foto: Steffen Jankowski
Die rechtliche Lage sei komplex, sagte Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos).
Die rechtliche Lage sei komplex, sagte Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos). Foto: Steffen Jankowski
Die EAB New Energy werde ihr Vogelschutz-Gutachten erst nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Windpark-Projekt herausgeben, sagte Volker Scharf von der Firma.
Die EAB New Energy werde ihr Vogelschutz-Gutachten erst nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Windpark-Projekt herausgeben, sagte Volker Scharf von der Firma. Foto: Steffen Jankowski
CDU-Gemeinderat Mike Silbermann (links, hier mit Moderator Andreas Tietze) verwies auf das Artenschutzgutachten, das die Gemeinde 2016 erstellen ließ.
CDU-Gemeinderat Mike Silbermann (links, hier mit Moderator Andreas Tietze) verwies auf das Artenschutzgutachten, das die Gemeinde 2016 erstellen ließ. Foto: Steffen Jankowski
Rund 150 Reinsberger waren am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung ins Dörfliche Gemeinschaftszentrum gekommen. Es ging um die Windkraft.
Rund 150 Reinsberger waren am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung ins Dörfliche Gemeinschaftszentrum gekommen. Es ging um die Windkraft. Foto: Steffen Jankowski
So sähe das Gebiet zwischen Dittmannsdorf und Neukirchen nach Ansicht der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg mit den geplanten Windkraftanlagen aus.
So sähe das Gebiet zwischen Dittmannsdorf und Neukirchen nach Ansicht der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg mit den geplanten Windkraftanlagen aus. Bildmontage: BI Gegenwind Reinsberg
Christina Wittig-Tausch von der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg - hier mit Moderator Andreas Tietze - wertete die Versammlung als „Offenbarungseid“.
Christina Wittig-Tausch von der Bürgerinitiative Gegenwind Reinsberg - hier mit Moderator Andreas Tietze - wertete die Versammlung als „Offenbarungseid“. Foto: Steffen Jankowski
Die rechtliche Lage sei komplex, sagte Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos).
Die rechtliche Lage sei komplex, sagte Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos). Foto: Steffen Jankowski
Die EAB New Energy werde ihr Vogelschutz-Gutachten erst nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Windpark-Projekt herausgeben, sagte Volker Scharf von der Firma.
Die EAB New Energy werde ihr Vogelschutz-Gutachten erst nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Windpark-Projekt herausgeben, sagte Volker Scharf von der Firma. Foto: Steffen Jankowski
CDU-Gemeinderat Mike Silbermann (links, hier mit Moderator Andreas Tietze) verwies auf das Artenschutzgutachten, das die Gemeinde 2016 erstellen ließ.
CDU-Gemeinderat Mike Silbermann (links, hier mit Moderator Andreas Tietze) verwies auf das Artenschutzgutachten, das die Gemeinde 2016 erstellen ließ. Foto: Steffen Jankowski
Freiberg
Reinsberg: Enttäuschung bei Einwohnerversammlung zur Windkraft
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Unverständnis in Reinsberg bei Freiberg: Die geplanten Windkraftanlagen sorgen für Unmut. Gesetzesänderungen und Abstandsregelungen werfen Fragen auf. Welche Optionen hat die Gemeinde?

Von einem Offenbarungseid wollte Bürgermeister Markus Buschkühl auf der Einwohnerversammlung der Gemeinde Reinsberg am Mittwochabend nicht sprechen. Der parteilose Rathauschef räumte aber ein, dass die rechtliche Lage im Zusammenhang mit Plänen für den Bau von drei bis vier Windkraftanlagen zwischen den Ortsteilen Dittmannsdorf und Neukirchen...
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