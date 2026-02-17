Reinsberger und Dittmannsdorfer protestieren gegen Ausweichverkehr von der Autobahn 4 – Ministerin setzt Termine

Einer Petition an den Sächsischen Landtag haben sich 619 Bürger angeschlossen. Sie verlangen Fahrverbote auf der Staatsstraße 195 bei Freiberg. Nun steht ein konkreter Termin im Raum.

Die Bürgerinitiative Reinsberg/Dittmannsdorf (BI) hat beim Sächsischen Landtag eine Petition gegen den Ausweichverkehr eingereicht, der bei Stau auf der nahen Autobahn 4 durch die beiden Dörfer rollt. Laut BI-Sprecher Dr. Volker Hönig haben sich 619 Bürger mit ihrer Unterschrift den Forderungen angeschlossen. Zu diesen gehört ein permanentes...