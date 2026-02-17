MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Reinsberger und Dittmannsdorfer protestieren gegen Ausweichverkehr von der Autobahn 4 – Ministerin setzt Termine

Volker Hönig (r.) und Alt-Bürgermeister Bernd Hubricht mit Unterschriftenlisten an der S 195 in Dittmannsdorf. Über die enge Straße rollt bei Stau auf der A 4 der Ausweichverkehr.
Volker Hönig (r.) und Alt-Bürgermeister Bernd Hubricht mit Unterschriftenlisten an der S 195 in Dittmannsdorf. Über die enge Straße rollt bei Stau auf der A 4 der Ausweichverkehr. Bild: Eckardt Mildner
Die S 195 soll in Reinsberg und Dittmannsdorf für Lkw im Durchgangsverkehr gesperrt werden, fordert die Petition.
Die S 195 soll in Reinsberg und Dittmannsdorf für Lkw im Durchgangsverkehr gesperrt werden, fordert die Petition. Bild: Tilo Steiner
Mit Plakaten verleiht die Bürgerinitiative ihren Forderungen Nachdruck.
Mit Plakaten verleiht die Bürgerinitiative ihren Forderungen Nachdruck. Bild: Eckardt Mildner
Die Staatsstraße 195 - hier in Dittmannsdorf - ist eng und kurvenreich. Über weite Strecken gibt es keinen Fußweg.
Die Staatsstraße 195 - hier in Dittmannsdorf - ist eng und kurvenreich. Über weite Strecken gibt es keinen Fußweg. Bild: Eckardt Mildner
Regina Kraushaar (CDU) ist Sachsens Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung.
Regina Kraushaar (CDU) ist Sachsens Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Volker Hönig (r.) und Alt-Bürgermeister Bernd Hubricht mit Unterschriftenlisten an der S 195 in Dittmannsdorf. Über die enge Straße rollt bei Stau auf der A 4 der Ausweichverkehr.
Volker Hönig (r.) und Alt-Bürgermeister Bernd Hubricht mit Unterschriftenlisten an der S 195 in Dittmannsdorf. Über die enge Straße rollt bei Stau auf der A 4 der Ausweichverkehr. Bild: Eckardt Mildner
Die S 195 soll in Reinsberg und Dittmannsdorf für Lkw im Durchgangsverkehr gesperrt werden, fordert die Petition.
Die S 195 soll in Reinsberg und Dittmannsdorf für Lkw im Durchgangsverkehr gesperrt werden, fordert die Petition. Bild: Tilo Steiner
Mit Plakaten verleiht die Bürgerinitiative ihren Forderungen Nachdruck.
Mit Plakaten verleiht die Bürgerinitiative ihren Forderungen Nachdruck. Bild: Eckardt Mildner
Die Staatsstraße 195 - hier in Dittmannsdorf - ist eng und kurvenreich. Über weite Strecken gibt es keinen Fußweg.
Die Staatsstraße 195 - hier in Dittmannsdorf - ist eng und kurvenreich. Über weite Strecken gibt es keinen Fußweg. Bild: Eckardt Mildner
Regina Kraushaar (CDU) ist Sachsens Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung.
Regina Kraushaar (CDU) ist Sachsens Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Freiberg
Reinsberger und Dittmannsdorfer protestieren gegen Ausweichverkehr von der Autobahn 4 – Ministerin setzt Termine
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einer Petition an den Sächsischen Landtag haben sich 619 Bürger angeschlossen. Sie verlangen Fahrverbote auf der Staatsstraße 195 bei Freiberg. Nun steht ein konkreter Termin im Raum.

Die Bürgerinitiative Reinsberg/Dittmannsdorf (BI) hat beim Sächsischen Landtag eine Petition gegen den Ausweichverkehr eingereicht, der bei Stau auf der nahen Autobahn 4 durch die beiden Dörfer rollt. Laut BI-Sprecher Dr. Volker Hönig haben sich 619 Bürger mit ihrer Unterschrift den Forderungen angeschlossen. Zu diesen gehört ein permanentes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
3 min.
Reinsberg bei Freiberg: Das große Pfund des Bürgermeisters
Markus Buschkühl (parteilos) ist Bürgermeister der Gemeinde Reinsberg.
Markus Buschkühl (parteilos) führt eine finanzschwache Gemeinde. Doch er kann auf einen Schatz zurückgreifen.
Steffen Jankowski
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
08.02.2026
4 min.
Gegenwind für geplante Windräder in Reinsberg: „Wir wollen Zeit gewinnen“
Die Reinsberger Landschaft, wie sie nach Errichtung der Windräder aussehen könnte. Rechts unten ein schon existierendes Windrad.
Inmitten der Gemeinde Reinsberg sollen vier hohe Windkraftanlagen errichtet werden. Die betroffenen Einwohner sind dagegen. Bei einer Bürgerversammlung brachten sie ihre Argumente vor.
Wieland Josch
Mehr Artikel