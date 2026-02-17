Reparaturcafé im Bunten Haus Freiberg: So werden Saugroboter und Lichterketten wieder fit

Im Reparaturcafé im Freiberger Bunten Haus reparieren Ehrenamtliche defekte Haushaltsgeräte – gemeinsam mit den Besitzern. 2025 wurden 183 Geräte angenommen, 110 davon instand gesetzt.

Löten, schrauben, kleben: Im Mehrzweckraum des Bunten Hauses auf dem Freiberger Wasserberg surrt der Akkuschrauber, die Lötspitze glüht, eine gebrochene Halterung wird fixiert. Während an einem Tisch Kontakte und Kabel einer Kaffeemaschine geprüft werden, hält am nächsten eine Besucherin das geöffnete Gehäuse eines Staubsauger-Roboters...