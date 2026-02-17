MENÜ
Hereinspaziert: Jessica Berling rief das Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg ins Leben – gemeinsam mit Martin Sonntag. Auch heute noch organisieren sie die monatlichen Treffs.
Hereinspaziert: Jessica Berling rief das Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg ins Leben – gemeinsam mit Martin Sonntag. Auch heute noch organisieren sie die monatlichen Treffs. Bild: E. Mildner
An jedem ersten Mittwoch im Monat kann man im Reparaturcafé im Bunten Haus defekte Technik reparieren lassen. Martin Sonntag (r.) mobilisiert gerade einen Staubsauger-Roboter.
An jedem ersten Mittwoch im Monat kann man im Reparaturcafé im Bunten Haus defekte Technik reparieren lassen. Martin Sonntag (r.) mobilisiert gerade einen Staubsauger-Roboter. Bild: Eckardt Mildner
Im jüngsten Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg wurde auch ein Kopfhörer überprüft.
Im jüngsten Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg wurde auch ein Kopfhörer überprüft. Bild: Eckardt Mildner
Im Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg lässt Gunter Anders seine Weihnachtsbaumbeleuchtung von Detlef Naumann (l.) reparieren.
Im Reparaturcafé im Bunten Haus in Freiberg lässt Gunter Anders seine Weihnachtsbaumbeleuchtung von Detlef Naumann (l.) reparieren. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Reparaturcafé im Bunten Haus Freiberg: So werden Saugroboter und Lichterketten wieder fit
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Reparaturcafé im Freiberger Bunten Haus reparieren Ehrenamtliche defekte Haushaltsgeräte – gemeinsam mit den Besitzern. 2025 wurden 183 Geräte angenommen, 110 davon instand gesetzt.

Löten, schrauben, kleben: Im Mehrzweckraum des Bunten Hauses auf dem Freiberger Wasserberg surrt der Akkuschrauber, die Lötspitze glüht, eine gebrochene Halterung wird fixiert. Während an einem Tisch Kontakte und Kabel einer Kaffeemaschine geprüft werden, hält am nächsten eine Besucherin das geöffnete Gehäuse eines Staubsauger-Roboters...
