Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Probleme mit der Rettungsgasse auf der Autobahn, hier ein Beispielfoto, kommen zunehmend vor.
Probleme mit der Rettungsgasse auf der Autobahn, hier ein Beispielfoto, kommen zunehmend vor. Bild: Andreas Kretschel
Probleme mit der Rettungsgasse auf der Autobahn, hier ein Beispielfoto, kommen zunehmend vor.
Probleme mit der Rettungsgasse auf der Autobahn, hier ein Beispielfoto, kommen zunehmend vor. Bild: Andreas Kretschel
Freiberg
Rettungsgasse Fehlanzeige – Einsatz auf der A4 bei Nossen wird zur Nervenprobe für Feuerwehr
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuerwehrleute kämpfen sich zu Fuß durch eine blockierte Rettungsgasse auf der A 4 und kommen mit fast einer Stunde Verzögerung am Unfallort an – bei einem Unfall auf der A 14 klappt es reibungslos.

Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute aus Nossen und Deutschenbora so schnell nicht vergessen: Am Mittwoch, 30. Juli, ist es zu einer seitlichen Kollision zweier Sattelzüge auf der Autobahn 4 bei Klipphausen nahe Nossen gekommen. Die Folgen: stundenlange Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden – und große Frustration bei den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
31.07.2025
1 min.
Lkw-Unfall bei Wilsdruff sorgt für Behinderungen auf A 4
Zwei Lkws sind am Mittwochnachmittag auf der A 4 in Höhe der Anschlussstelle Wilsdruff kollidiert.
In Richtung Dresden sind am Mittwochnachmittag zwei Lkws zusammengestoßen. Was bislang bekannt ist.
Roland Halkasch
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
22.07.2025
1 min.
Nossen: Kleinbus schleudert auf A 4 gegen Leitplanke
Zu einem schweren Unfall musste die Polizei auf die A 4 nahe Nossen ausrücken.
Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt: Sachschaden: 55.000 Euro
Freie Presse
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel