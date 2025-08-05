Rettungsgasse Fehlanzeige – Einsatz auf der A4 bei Nossen wird zur Nervenprobe für Feuerwehr

Feuerwehrleute kämpfen sich zu Fuß durch eine blockierte Rettungsgasse auf der A 4 und kommen mit fast einer Stunde Verzögerung am Unfallort an – bei einem Unfall auf der A 14 klappt es reibungslos.

Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute aus Nossen und Deutschenbora so schnell nicht vergessen: Am Mittwoch, 30. Juli, ist es zu einer seitlichen Kollision zweier Sattelzüge auf der Autobahn 4 bei Klipphausen nahe Nossen gekommen. Die Folgen: stundenlange Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden – und große Frustration bei den... Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute aus Nossen und Deutschenbora so schnell nicht vergessen: Am Mittwoch, 30. Juli, ist es zu einer seitlichen Kollision zweier Sattelzüge auf der Autobahn 4 bei Klipphausen nahe Nossen gekommen. Die Folgen: stundenlange Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden – und große Frustration bei den...