Rettungshubschrauber im Oberschönaer Ortsteil Bahnhof Frankenstein im Einsatz

Ein 88-Jähriger war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen.

Rettungshubschrauber-Einsatz im Oberschönaer Ortsteil Bahnhof Frankenstein am Donnerstagnachmittag: Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war gegen 14.50 Uhr ein 88-jähriger Fahrer eines Pkw Seat auf der Staatsstraße 203 aus Richtung Frankenstein in Richtung Ortsteil Bahnhof Frankenstein unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang...