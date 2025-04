Rettungshubschrauber in Sayda im Einsatz: 17-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Ein Pkw-Fahrer hatte bei einem Wendemanöver den jungen Mann, der mit einem Motorroller unterwegs war, erfasst.

Sayda.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Bundesstraße 171 in Sayda schwer verletzt worden. Laut Polizei war gegen 20.50 Uhr ein 39-jähriger Ford-Fahrer auf der Dresdner Straße (B 171) aus Richtung Heidersdorfer Gasse unterwegs. Auf Höhe Einmündung Am Markt wendete der Mann mit seinem Pkw. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter dem Pkw fahrenden Motorroller. Der 17-jährige Roller-Fahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. (fp)