Rettungshubschrauber in Sayda im Einsatz: Motorradbesatzung schwer verletzt

Nach der Kollision mit einem Kleinbus wurden der Motorradfahrer (44) und seine Sozia (19) in eine Böschung geschleudert.

Ein 44-jähriger KTM-Fahrer und seine 19-jährige Sozia sind bei einem Unfall am Dienstagabend in Sayda schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei war ein Kleinbus (Fahrer: 64) gegen 17.45 Uhr auf der Chemnitzer Straße (S 207) aus Richtung Sayda in Richtung Dörnthal unterwegs. Als er nach links in ein...