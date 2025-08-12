Riesige Nachfrage: Gibt es noch Karten für die Buchpremiere mit Sabine Ebert in Freiberg?

Freiberg
Mit dem zweiten Band der „Silberbaum“-Saga feiert die Bestseller-Autorin Sabine Ebert Anfang November Buchpremiere in Freiberg. Das Interesse daran ist groß.
Am 3. November um 19.30 Uhr feiert der neue Roman von Bestseller-Autorin Sabine Ebert in Freiberg seine Deutschland-Premiere. „Der Silberbaum - Das Ende der Welt“ setzt die Geschichte um Heinrich den Erlauchten, Markgraf von Meißen, fort, die vor zwei Jahren in „Der Silberbaum - Die siebte Tugend“ ihren Anfang genommen hat. Schon mit...
