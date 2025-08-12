Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Buchpräsentation 2023 in Freiberg war Sabine Ebert dicht umlagert.
Zur Buchpräsentation 2023 in Freiberg war Sabine Ebert dicht umlagert. Bild: Wieland Josch/Archiv
Zur Buchpräsentation 2023 in Freiberg war Sabine Ebert dicht umlagert.
Zur Buchpräsentation 2023 in Freiberg war Sabine Ebert dicht umlagert. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Riesige Nachfrage: Gibt es noch Karten für die Buchpremiere mit Sabine Ebert in Freiberg?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem zweiten Band der „Silberbaum“-Saga feiert die Bestseller-Autorin Sabine Ebert Anfang November Buchpremiere in Freiberg. Das Interesse daran ist groß.

Am 3. November um 19.30 Uhr feiert der neue Roman von Bestseller-Autorin Sabine Ebert in Freiberg seine Deutschland-Premiere. „Der Silberbaum - Das Ende der Welt“ setzt die Geschichte um Heinrich den Erlauchten, Markgraf von Meißen, fort, die vor zwei Jahren in „Der Silberbaum - Die siebte Tugend“ ihren Anfang genommen hat. Schon mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
23.04.2025
3 min.
Neuer Roman von Sabine Ebert erscheint: Wo wird die Deutschlandpremiere sein?
Sabine Ebert (r.) bei der Signierstunde zum ersten „Silberbaum“-Roman 2023.
Normalerweise legt die Erfolgsautorin jedes Jahr ein neues Buch vor - jetzt lässt sie ihre Fans schon zwei Jahre warten. Hat das mit ihrer Long-Covid-Erkrankung zu tun? Spielt Freiberg in der „Silberbaum“-Saga eine Rolle?
Wieland Josch
16.04.2025
4 min.
Sabine Eberts „Die Spur der Hebamme“ erstmals in Rathen zu erleben
Probe in den Landesbühnen Sachsen zur neuen „Hebamme“ mit Julia Rani und Michael Berndt-Cananá.
Sabine Eberts mittelalterliches Drama „Die Spur der Hebamme“ wird auf der Felsenbühne Rathen inszeniert. Die Premiere der Uraufführung ist für den 16. Mai geplant. Aufführungen sind auch in Freiberg geplant
Thomas Morgenroth
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel