Rolf Weigand in Großschirma ist erster Bürgermeister mit AfD-Parteibuch in Sachsen

Drei Kandidaten waren bei der Bürgermeisterwahl in Großschirma nahe Freiberg ins Rennen gegangen. So reagieren der Wahlsieger und seine Mitbewerber auf das Ergebnis:

Nach der Bürgermeisterwahl in Großschirma sind am Abend alle drei Bewerber im Rathaus eingetroffen. Wahlsieger Rolf Weigand kommentierte das Ergebnis: „Meine Hoffnungen und Gefühle haben sich bestätigt. Die Leute haben sich für die Sache entschieden.“ Der 39-Jährige kündigte an: „Jetzt wird angepackt“. Der Wahlsieger feierte...