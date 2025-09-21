Rollende Legende „Alma“: 625 Bahnfreunde nutzen Sonderfahrten zwischen Freiberg und Großvoigtsberg kommen gut an

Freiberg
Eisenbahnfreaks, Familien und andere Ausflügler haben am Samstag die Sonderfahrten des historischen Doppelstock-Schienenbusses „Alma“ zwischen Freiberg und Großvoigtsberg genutzt. Alle Fahrten waren laut Förderverein Zellwaldbahn ausgebucht. Insgesamt 625 Passagiere fuhren mit. Am Museumsbahnhof Großvoigtsberg erwartete die Gäste ein...
