Rostbraune Gimmlitz: Was ist da los in Lichtenberg?

Anruf am Lesertelefon: Volker Gronwald aus Lichtenberg will wissen, warum seit dem Ablass der Talsperre der Gimmlitzbach rostbraun verfärbt ist. „Freie Presse“ geht dem Rätsel auf den Grund.

Seit im Herbst das Wasser in der Talsperre Lichtenberg abgelassen wurde, finden sich im Bach und am Rand der Gimmlitz rostbraune Ablagerungen. „Woran liegt das? Und geht das wieder weg? Das fragen sich viele im Dorf“, sagt Volker Gronwald am Lesertelefon.