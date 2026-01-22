Ruhestand adé: Die Freibergerin Beate Koch hat jetzt ein offenes Atelier

Beate Koch meldet sich zurück: Nach reichlich zwei Jahren Ruhestand hat die frühere Galeristin in der Moritzstraße 18 ein offenes Atelier eröffnet.

Reichlich zwei Jahre ist Beate Koch im Ruhestand gewesen, dann hat sie eine neue Herausforderung gesucht. 2023 hatte sie ihr Galeriegeschäft am Obermarkt nach drei Jahrzehnten an Katrin Steinert abgegeben. „Ich hatte mich sehr auf den Ruhestand gefreut – doch dann dachte ich: Das kann nicht alles sein“, sagt Koch. Jetzt setzt sie einen...