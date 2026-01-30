Sachschaden nach Brand im Rathaus von Oberschöna bei Freiberg

Im Saal des Rathauses an der Bundesstraße 173 ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Was ist dazu bislang bekannt?

45 Feuerwehrleute sind am Freitagmorgen mit 13 Fahrzeugen zum Rathaus von Oberschöna ausgerückt. Wie Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU) gegenüber der „Freien Presse“ sagte, war es aufgrund eines technischen Defekts in einem Nebenraum des Saals zu einem Kabelbrand in einem Elektroverteilerkasten gekommen. „Zum Glück wurde dieser...