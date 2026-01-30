MENÜ
Im Rathaus von Oberschöna hat es am Freitagmorgen gebrannt.
Im Rathaus von Oberschöna hat es am Freitagmorgen gebrannt. Bild: Rico Gerhardt/Gemeinde
In einem Nebenraum des Saals war es zu einem Kabelbrand gekommen.
In einem Nebenraum des Saals war es zu einem Kabelbrand gekommen. Bild: Rico Gerhardt/Gemeinde
Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute zum Oberschönaer Rathaus ausgerückt.
Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute zum Oberschönaer Rathaus ausgerückt. Bild: Rico Gerhardt/Gemeinde
Die Einsatzleitung hatte hinter dem Rathaus Position bezogen.
Die Einsatzleitung hatte hinter dem Rathaus Position bezogen. Bild: Rico Gerhardt/Gemeinde
Neben 13 Feuerwehrfahrzeugen waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort.
Neben 13 Feuerwehrfahrzeugen waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Bild: Rico Gerhardt/Gemeinde
Update
Freiberg
Sachschaden nach Brand im Rathaus von Oberschöna bei Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Im Saal des Rathauses an der Bundesstraße 173 ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Was ist dazu bislang bekannt?

45 Feuerwehrleute sind am Freitagmorgen mit 13 Fahrzeugen zum Rathaus von Oberschöna ausgerückt. Wie Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU) gegenüber der „Freien Presse“ sagte, war es aufgrund eines technischen Defekts in einem Nebenraum des Saals zu einem Kabelbrand in einem Elektroverteilerkasten gekommen. „Zum Glück wurde dieser...
