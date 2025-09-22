Sächsischer Jäger aus dem Jahr 1750 hat beim Schützenfest 2025 in Seiffen seinen großen Auftritt

Freiberg
Zielsicherheit war gefragt zum Schützenfest für Kinder- und Jugendliche in Seiffen im Erzgebirge. Mit dabei war die Jugendabteilung der Freiberger Knappschaft.
Die Jugendgruppe der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft war beim ersten öffentlichen Schützenfest für Kinder und Jugendliche in der Binge in Seiffen. Die Veranstaltung hatten die Seiffener Berg- und Hüttenknappschaft und die Schützengesellschaft 1864 Schwartenberg organisiert.
