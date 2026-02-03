MENÜ
Der Sportplatz an der Dammstraße soll saniert werden. Bild: Mathias Herrmann
Der Sportplatz an der Dammstraße soll saniert werden. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Sanierung des Kunstrasenplatzes: Brand-Erbisdorf hofft auf Zuschuss
Von Mathias Herrmann
Die Uhr tickt bis Ende Februar: Wird Brand-Erbisdorf den Zuschlag für den Bau des Kunstrasenplatzes erhalten? Rund 420.000 Euro könnten in die für 2029 geplante Modernisierung fließen.

Der Stadtrat Brand-Erbisdorf hat beschlossen, am Projektaufruf des Bundesbauministeriums „Sanierung kommunaler Sportstätten“ teilzunehmen. Das ist noch kein Fördermittelantrag, sondern nur eine Bewerbung, sich am Förderprojekt beteiligen zu wollen. Die mögliche Förderung gilt für Sportanlagen wie Fußballplätze und dazugehörige...
