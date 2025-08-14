Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt

Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.

Für die Sanierung und energetische Ertüchtigung des Internats am Fachschulzentrum Freiberg-Zug hat der Ausschuss für Kultur, Umwelt und Technik des Landkreises Mittelsachsen am Mittwoch eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 650.000 Euro bewilligt. Das teilt das Landratsamt mit. Im Zuge der geplanten Sanierungsmaßnahmen soll die...