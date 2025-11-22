Satire zum Wochenende: Der Advent naht mit seinen Irrungen und Wirrungen - auch in Mittelsachsen

Freiberg
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Ursache dafür könnten sprachliche Wandlungen sein.
Das Weihnachtsfest naht. Bislang unbestätigten Berichten zufolge soll das für ganz Mittelsachsen gelten. Damit stellt sich auch wieder die K-Frage: Was wäre ein Knaller-Geschenk? Bei der Wahl der Gaben tun sich leider immer wieder auch Fettnäpfchen auf, in die auch große Füße passen.
