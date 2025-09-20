Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gretchenfrage in Freiberg: Wie hast du’s mit dem Silberstadtkönig?
Die Gretchenfrage in Freiberg: Wie hast du’s mit dem Silberstadtkönig? Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Die Gretchenfrage in Freiberg: Wie hast du’s mit dem Silberstadtkönig?
Die Gretchenfrage in Freiberg: Wie hast du’s mit dem Silberstadtkönig? Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Freiberg
Satire zum Wochenende: Der Fachkräftemangel zieht in höchsten Kreisen Kreise.
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Die Probleme der Erb-, Werbe- und sonstiger Monarchien in Mittelsachsen.

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Werbe-Monarchie nicht halt. Mitten in Mittelsachsen wird es zusehends schwieriger, Nachfolger für Hoheiten zu finden, die ihre Krone an den Nagel hängen und die Kutsche an die Sponsoren zurückgeben müssen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
Achtung Autofahrer: Neue Baustellen in Halsbrücke und Mulda
Der Brückenbau in Kleinwaltersdorf bei Freiberg kommt voran: Mitarbeiter der Firma Andreas Adam haben einen 16,80 Meter langen Betondurchlass für den Brückenbau eingesetzt. Foto: E. Mildner
Zahlreiche Vollsperrungen sind für die Straßen in Mittelsachsen angekündigt, darunter der Brückenbau in Kleinwaltersdorf bei Freiberg. Den Überblick, wo mit Behinderungen zu rechnen ist, gibt‘s hier:
FP
12.09.2025
4 min.
Fünf Mann, ein Rathaus: Wer spielt welchen Trumpf bei der Freiberger OB-Wahl-Debatte?
Steve Ittershagen (o.l.), Philipp Preißler (o.m.), Christian Pudack (o.r.), Stefan Krinke (u.l.) und Jens Uhlemann (u.r.) haben bei der Wahldebatte der „Freien Presse“ ihre Positionen klar gemacht.
Freiberg steht mit der OB-Wahl am 28. September vor einer Richtungsentscheidung. Das Interesse an den fünf Kandidaten und ihren Positionen ist groß. Aber wer punktet eigentlich womit?
Cornelia Schönberg
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel