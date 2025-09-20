Satire zum Wochenende: Der Fachkräftemangel zieht in höchsten Kreisen Kreise.

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Die Probleme der Erb-, Werbe- und sonstiger Monarchien in Mittelsachsen.

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Werbe-Monarchie nicht halt. Mitten in Mittelsachsen wird es zusehends schwieriger, Nachfolger für Hoheiten zu finden, die ihre Krone an den Nagel hängen und die Kutsche an die Sponsoren zurückgeben müssen.