Satire zum Wochenende: Der Fachkräftemangel zieht in höchsten Kreisen Kreise.

Freiberg
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Die Probleme der Erb-, Werbe- und sonstiger Monarchien in Mittelsachsen.
Der Fachkräftemangel macht auch vor der Werbe-Monarchie nicht halt. Mitten in Mittelsachsen wird es zusehends schwieriger, Nachfolger für Hoheiten zu finden, die ihre Krone an den Nagel hängen und die Kutsche an die Sponsoren zurückgeben müssen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.