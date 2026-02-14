MENÜ
Die Welt und mit ihr Mittelsachsen erlebt ein absolutes Mega-Wochenende.
Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Die Welt und mit ihr Mittelsachsen erlebt ein absolutes Mega-Wochenende.
Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Freiberg
Satire zum Wochenende: Der Mega-Samstag verlangt uns alles ab
Redakteur
Von Wieland Josch
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Diesmal: Warum man sich am liebsten dreiteilen würde, warum Sportreporter nicht aufhören zu reden und was das alles mit Papierschlangen und Liebe zu tun hat.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann läuft er bereits: Der Mega-Samstag! Sie haben richtig gelesen: Kein toller oder Super-Samstag, nicht mal ein Ultra-Sonnabend, nein, ein Mega-Samstag. Denn drei absolute Top-Ereignisse fallen hier zusammen und verlangen uns alles ab. (Und das auch noch nach einem Freitag, den 13.) Gut, wenn man ausreichend darauf...
Mehr Artikel