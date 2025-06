Satire zum Wochenende: Diese Extremsportart ist in Freiberg sehr beliebt

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Der moderne Mensch sucht das Risiko. Und auch, wenn er es nicht sucht, findet es ihn. Zum Beispiel im Straßenverkehr.

Extremsportarten liegen im Trend: Paragliding, Free climbing, Tiefseetauchen und Fahrradfahren. Letzteres ist auch in Freiberg sehr beliebt. Jung und Alt, sogar kleine Kinder trauen sich den gewagten Ritt auf zwei Rädern zu. Und das ist doch wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, was Radfahrerinnen und Radfahrer so alles riskieren - nur für den...