Satire zum Wochenende: In Freiberg fährt die U-Bahn jetzt bis zum Häuersteig

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Es ist Frühling, und alle wollen irgendwo hin. Ob es mit der Direktanbindung per U-Bahn klappt, ist aber noch unklar. Sonst bleibt nur das Känguru-Taxi.

Der Frühling ist da! Frühling, für alle, die es nicht wissen, das ist die Jahreszeit, die sich morgens als Winter tarnt, um dann im Lauf des Tages radikal in den Sommer überzugehen. Zum Glück gibt es Übergangsjacken: In denen kann man morgens frieren und nachmittags schwitzen, es ist also alles perfekt. Das Gute am Frühling ist, dass man...